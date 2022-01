Quattro casi da Covid-19 anche nel Venezia, lo annuncia il club: "Il Venezia FC comunica che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in quarantena e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario".

(veneziafc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE