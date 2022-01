CIES, expected points: Roma in linea con i dati su possesso palla e tiri effettuati e concessi

Nuovo interessante studio messo a punto dal CIES, che analizza il dato dei punti conquistati in relazione alle statistiche sul possesso palla e sui tiri effettuati e concessi dalle varie squadre. In questo senso i punti conquistati in casa dalla Roma risultano in linea con i dati analizzati: la squadra di Mourinho ha realizzato una media di 1.68 punti a partita fra le mura amiche dell'Olimpico, a fronte degli 1.67 'expected', in relazione ai numeri esaminati.

In Italia a superare più di tutte le aspettative è il Milan (2.21 realizzati a fronte degli 1.50 attesi), mentre la peggiore risulta il Sassuolo (1.26/1.61).

Nei top 5 campionati europei vola il Paris Saint Germain (2.42/1.65). Fanalino di coda, invece, il Levante (0.42/0.95).

(football-observatory.com)

