L'AIA in mattinata ha reso note le designazioni per la prossima giornata di Serie A. A spiccare è l'assenza di Daniele Chiffi, dopo le tante polemiche che ha suscitato la sua direzione in Milan-Roma. Il fischietto di Padova, infatti non risulta nell'elenco dei direttori di gara per la seconda giornata di ritorno, che si giocherà interamente nella giornata di domenica 9 gennaio. Il Var Aureliano, invece, manterrà invece lo stesso ruolo occupato ieri nella partita tra Inter e Lazio.

(aia-figc.it)

