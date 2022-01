Cagliari: primo allenamento per Goldaniga. Personalizzato per Ceppitelli (FOTO)

Verso la sfida dell'Olimpico contro la Roma, in programma domenica alle 18.00, il Cagliari si è allenato nel pomeriggio ad Asseminello. La seduta odierna è iniziata con delle esercitazioni di attivazione con e senza palla e a seguire serie di partitelle a tema. Poi due gruppi: lavoro situazionale per il reparto arretrato; combinazioni e conclusioni a rete per centrocampisti e attaccanti. Primo allenamento con la squadra per Edoardo Goldaniga. Personalizzato per Luca Ceppitelli, out Damir Ceter.

Domani una nuova seduta è prevista per il pomeriggio.

(cagliaricalcio.com)

