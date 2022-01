Cagliari: nessun nuovo positivo al Covid-19 a seguito dei tamponi eseguiti oggi

Buone notizie in casa Cagliari, che non dovrà fare a meno di altri giocatori rispetto alle già diverse assenze dovute al Coronavirus anticipate ieri. Come riportato su Twitter da Francesco Fontana di Dazn, i nuovi tamponi eseguiti in mattinata dai rossoblù non hanno fatto emergere nuovi casi di positività al Covid-19. Il regolare svolgimento del match all'Olimpico contro la Roma, quindi, non è a rischio.