Cagliari: Nandez guarito dal Covid, tornerà a disposizione per la Roma

Un rientro importante per il Cagliari. Nahitan Nandez è guarito dal Covid. Il centrocampista uruguagio era risultato positivo lo scorso 30 dicembre, al rientro dalle vacanze natalizie. Dopo quasi due settimane di quarantena il giocatore si è sottoposto oggi ad un nuovo tampone, che ha dato esito negativo. Nandez può tornare da subito a disposizione di Mazzarri: difficile un suo impiego per la sfida di domani con il Bologna, più probabile un suo rientro per il match di domenica prossima con la Roma.





Tampone negativo per Nahitan #Nández: il calciatore uruguaiano è guarito dal Covid-19. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 11, 2022