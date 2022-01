Cagliari: focus tattico e partitella. Personalizzato per Ceppitelli, out Ceter. Domani alle 15.20 la conferenza di Mazzarri

A 2 giorni dalla sfida contro la Roma, il Cagliari prosegue la preparazione al match contro i giallorossi. Come comunicato sui canali ufficiali del club rossoblù, gli uomini di Walter Mazzarri nella sessione odierna hanno svolto attivazione tecnica, focus tattico, rapidità ed esercitazioni tecnico-tattiche, prima di una partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, out, invece, Damir Ceter.

Prevista per domani alle 15.20 la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico.