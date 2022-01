Allegri: "Mourinho è un grandissimo allenatore, in queste partite tira fuori il meglio"

DAZN - Max Allegri, assente stasera per squalifica, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista di Roma-Juventus. Queste le sue parole: "Senza di me i ragazzi sono più forti, non c'è uno in panchina che gli fa dei danni (ride, nda). La squadra deve essere pronta per una gara importante, di fascino, bisogna fare una bella partita perché loro vengono da una sconfitta con polemiche e avranno voglia di rivalsa, faranno una partita fisica. Non sarà semplice. La Roma ha grandi individualità, è allenata da un grandissimo allenatore come José e lui in queste partite tira fuori il meglio".

Mourinho è passato a 3: ci ha pensato anche lei?

"No, perché abbiamo 4 difensori e devono giocare tutti e 4".

I problemi in attacco della Juventus sono noti.

"28 gol sono pochi, un problema c'è. Con 10 gol in più la classifica sarebbe diversa, bisogna lavorare meglio".