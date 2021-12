Zaniolo: allenamento sul prato dell'Olimpico dopo il triplice fischio di Roma-Spezia. Ci sarà per l'Atalanta

Non ha potuto prender parte alla sfida di oggi Nicolò Zaniolo: il classe '99 non era convocabile per il match contro lo Spezia a causa della squalifica scattata per somma di ammonizioni nel corso dell'ultima partita di campionato, quella contro l'Inter. Ad ogni modo il gioiellino giallorosso si è fermato in Conference League a causa di un fastidio al flessore della coscia destra. Problema che però non gli impedisce di allenarsi: dopo il triplice fischio di Spezia-Roma Zaniolo è infatti sceso sul prato dell'Olimpico per una sessione d'allenamento. Il giocatore dovrebbe dunque essere a disposizione per la sfida di sabato contro l'Atalanta.