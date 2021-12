VIDEO - Mourinho sul mercato: "Daremo equilibrio alla rosa, ma non ci saranno grandi investimenti a gennaio"

Torna a parlare di mercato Josè Mourinho, che conferma di essere sulla stessa lunghezza d'onda della proprietà e chiude a grandi investimenti a gennaio: "Voglio ribadire che non sono dispiaciuto per il nostro mercato estivo, che è stato di reazione. Non è che il club non mi ha voluto dare un mediano, non abbiamo litigato, il nostro è stato un mercato reattivo e quindi non ho potuto avere alcuni giocatori. Voglio la miglior rosa possibile, ma ho capito le difficoltà. Se a gennaio si può fare qualcosa bene, ma non faremo un investimento pazzesco come magari si fanno in estate. A gennaio potremo dare più equilibrio alla rosa. In questo senso siamo sulla stessa linea con la proprietà e il direttore. Vediamo se possiamo fare qualcosa, abbiamo qualche limite. Guardando alla nostra ti spaventi un pò perchè ci sono tante assenze, in una situazione normale la squadra sarebbe più equilibrata. Ma ora abbiamo 3 partite prima di gennaio, e cerchiamo di fare più punti"