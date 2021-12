José Mourinho recupera Chris Smalling, che oggi si è allenato in gruppo a Trigoria, ma fa intendere come Roger Ibanez non sia al 100%. "Smalling ok, Ibanez così così", dice il tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa dell'Atalanta in programma domani alle 15.00 al Gewiss Stadium.