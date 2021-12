VIDEO - Mourinho: "Contento di Zaniolo, lasciamolo tranquillo. I gol arriveranno"

"Sta giocando bene, con una buona mentalità, non parlo nello specifico del ruolo - afferma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Roma parlando di Nicolò Zaniolo -. Quella cosa a Sofia è sicuramente conseguenza di una partita che sembrava finita, dove non ha voluto rischiare niente. Sono contento. I numeri sembrano strani, non ha segnato in Serie A ma sono contento. I gol arriveranno, ma lasciamolo tranquillo di fare il suo gioco, di crescere in fiducia e di creare empatia con gli altri giocatori. Sono contento e non sono preoccupato. Può solo migliorare e magari domani, non dico che sia la sua partita nel senso che può vincere da solo perché questo non esiste, ma sono fiducioso che possa fare bene. Gioca titolare".