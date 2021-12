Trigoria: domani alle 16 la conferenza stampa di Mourinho

Dopo la vittoria sullo Spezia, per la Roma si avvicina la trasferta in casa dell'Atalanta, gara valida per la 18a giornata di campionato e in scena sabato alle 15.00 al Gewiss Stadium. Domani, alla vigilia del match, José Mourinho interverrà alle 16.00 in conferenza dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria.