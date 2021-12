Mentre la Roma è impegnata in Conference League contro il CSKA Sofia, lo Spezia prosegue la preparazione in vista della sfida contro i giallorossi in programma lunedì sera all'Olimpico. La squadra di Thiago Motta si è allenata al mattino: riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche e partitelle per il gruppo. Per domani in programma una nuova seduta mattutina a Follo.

(acspezia.com)

