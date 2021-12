Con Smalling cade il tabù 'quarto d'ora': primo gol in campionato della Roma nei primi 15 minuti

LAROMA24.IT - Dopo 17 partite di campionato, cade un tabù nella Roma. Quello siglato da Smalling al 6' della sfida con lo Spezia è il primo gol stagionale in campionato dei giallorossi arrivato nel primo quarto d'ora. Un unicum finora nello score stagionale dell'undici di José Mourinho, che finora non aveva mai segnato prima del 15esimo minuto in campionato.

Era successo due volte in Conference League, nella trasferte di Zaporizzja contro lo Zorya Lugansk (El Shaarawy segnò al 7' la prima rete del 3-0 giallorosso) e in quella più recente a Sofia con il CSKA (la prima rete di Abraham è arrivata esattamente al 15'). In campionato finora la Roma non aveva mai segnato prima del 15'. Prima del colpo di testa vincente di Smalling i gol più 'veloci' della Roma in questa stagione erano quelli di Mkhitaryan con la Fiorentina alla prima giornata e di Pellegrini contro la Salernitana alla terza giornata, entrambi arrivati al minuto 26. Inoltre, prima di Roma-Spezia i giallorossi erano ultimi in A per le reti realizzate nel primo quarto d'ora, primato che era condiviso con la Salernitana.