Serie A, Udinese-Salernitana non si gioca: l'annuncio della Lega

Il match tra Udinese e Salernitana non si gioca, come già ampiamente preannunciato. I campani sono stati bloccati dalla ASL di Salerno a causa della presenza di tre positivi nel gruppo squadra e per questo non sono partiti verso Udine per disputare il match in programma oggi alle 18:30. I padroni di casa invece si sono presentati regolarmente sul terreno di gioco, così come la terna arbitrale. Come da regolamento si sono attesi 45 minuti dal calcio d'inizio e poi l'arbitro ha annunciato l'impossibilità di disputare la sfida. Ciò che è successo richiama il precedente tra Juventus e Napoli, nel quale il giudice sportivo assegnò la sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione ai partenopei. Successivamente la gara venne ripetuta e venne tolto anche il -1 in classifica. Anche in questo caso la palla passerà alla giustizia.