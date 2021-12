Serie A: Torino beffato, l'Empoli rimonta e pareggia 2-2

Penultima partita del penultimo turno infrasettimanale del 2021 e altra delusione per Torino. Dopo il ko con la Roma, i granata conducono sull'Empoli per larga parte del match in inferiorità numerica ma si fanno raggiungere nel finale. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico di Torino. La formazione di Juric va sul doppio vantaggio dopo un quarto d'ora grazie alle reti di Pobega (10') e Pjaca (15'). Alla mezz'ora i granata restano in 10 uomini per l'espulsione di Singo (32'). L'Empoli sfrutta subito la superiorità numerica per accorciare le distanze con Romagnoli (34'), poi nella ripresa arriva il gol del pari firmato da La Mantia (72'). Classifica invariata per entrambe. Il Torino resta a quota 18 punti, Empoli a 20 punti.