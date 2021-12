Serie A: tonfo Lazio, cade anche il Napoli. Empoli momentaneamente a +1 sulla Roma

Triplice fischio sui match delle 18 in questa domenica di Serie A: doppia sorpresa al Mapei Stadium e al Diego Armando Maradona, dove Lazio e Napoli cadono rispettivamente contro Sassuolo ed Empoli. Comincia bene la squadra di Sarri, che passa in vantaggio al minuto 6 con Zaccagni. Nella ripresa, però, in 6 minuti si consuma la rimonta degli uomini di Dionisi: al 63' pareggia Berardi, al 69' ribalta Raspadori. Nemmeno l'espulsione di Ayhan serve ai biancocelesti a riagguantare la partita.

Risultato importante dell'Empoli, che grazie al gol in trasferta di Cutrone scavalca momentaneamente la Roma in classifica, mentre il Napoli scivola al quarto posto sorpassato dall'Atalanta. Ferma a 25 la Lazio - a pari merito con i giallorossi che devono però ancora giocare con lo Spezia -, mentre il Sassuolo si piazza in dodicesima posizione con 23 punti.