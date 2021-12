Serie A, solo pari per l'Atalanta: 0-0 col Genoa. 2-0 della Juve sul Cagliari

Prime sfide dell'ultima giornata del 2021: sono scese in campo in serata Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari. I nerazzurri di Gasperini, dopo l'1-4 patito dalla Roma sabato, non sono riusciti a ripartire, fermandosi sullo 0-0. Vittoria invece per Allegri: reti di Kean, nel primo tempo, e di Bernardeschi nella ripresa. Ora l'Atalanta, quarta in classifica, è a 38, 4 punti più sopra della Juventus che ha staccato la Roma di 3 punti in attesa della sfida di domani con la Sampdoria.