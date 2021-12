Serie A, Sampdoria-Lazio 1-3: i biancocelesti raggiungono la Roma in classifica

Torna a vincere la Lazio di Maurizio Sarri, che batte la Sampdoria di D'Aversa con il convincente risultato di 1-3. I biancocelesti hanno sostanzialmente risolto la partita nella prima metà del match, grazie al gol segnato da Milinkovic-Savic e alla doppietta di Ciro Immobile. Tardivo e inutile il gol segnato da Gabbiadini all'88. La squadra di Sarri è rimasta in 10 durante il secondo tempo per l'espulsione rimediata da Milinkovic-Savic, ma è comunque riuscita a conquistare i tre punti, raggiungendo così la Roma in classifica, a quota 25.