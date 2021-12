Serie A, Salernitana-Inter 0-5: goleada dei nerazzurri che si portano momentaneamente a +4 sul Milan

L'Inter non vuole fermarsi. I nerazzurri hanno vinto ancora, questa volta imponendosi sul campo della Salernitana per 0-5. Già nel primo tempo le reti di Perisic e Dumfries avevano indirizzato il match in favore degli ospiti. Nella seconda frazione di gioco i gol di Sanchez, Lautaro e Gagliardini hanno chiuso definitivamente i conti. Con questo risultato gli uomini di Simone Inzaghi hanno collezionato la sesta vittoria consecutiva in campionato e l'ultima sconfitta risale ormai al 16 ottobre (Lazio 3-1 Inter), ovvero 10 partite fa.

L'Inter rimane così al primo posto in classifica, portandosi a +4 sul Milan secondo, che domani affronterà il Napoli. La Salernitana invece resta inchiodata all'ultimo posto con soli 8 punti ottenuti in 18 partite.