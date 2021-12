Serie A: poker Milan all'Empoli, in gol anche Florenzi. Napoli ko con lo Spezia, decide l'autogol di Juan Jesus

La diciannovesima giornata di Serie A si conclude con il confronto a distanza tra le dirette inseguitrici dell'Inter capolista. Tiene il passo il Milan, che batte per 4-2 l'Empoli. Sblocca la partita Kessié (12'), pari dei padroni di casa con Bajrami (18') e nuovo vantaggio rossonero firmato ancora da Kessié (42'). Nella ripresa il Milan allunga grazie al primo gol in rossonero di Alessandro Florenzi, a segno su punizione al 63'. Theo Hernandez (69') cala il poker poi l'Empoli accorcia ancora con Pinamonti su rigore (84').

Un'altro ex romanista è decisivo, in negativo, nella sfida tra Napoli e Spezia. Al Diego Armando Maradona stop sorprendente degli azzurri sconfitti per 1-0 dai liguri (con zero tiri in porta subiti) grazie ad un autogol di Juan Jesus (37'). Nella ripresa forcing della formazione di Spalletti: due gol annullati al Napoli, il primo di Lozano per una posizione di fuorigioco di Politano, il secondo di Petagna per un fallo in area ai danni di Erlic. Nei minuti di recupero traversa di Elmas.

In classifica ora il Milan è al secondo posto in solitaria con 42 punti, a -4 dalla vetta, precedendo proprio il Napoli a 39. 3 punti importanti in chiave salvezza per lo Spezia, che sale a 16 punti tenendo a distanza la terzultima piazza occupata dal Genoa.