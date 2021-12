Serie A: pari del Sassuolo in rimonta sul Napoli, 0-3 tra Genoa e Milan

Chiusi anche i match di Serie A in programma per le 20.45 di oggi: il Genoa non può nulla contro il Milan, che si impone con un secco 0-3 a Marassi grazie alla doppietta di Messias e alla rete di Ibrahimovic. Incandescente il match di Reggio Emilia: il Napoli trova il doppio vantaggio con Fabian Ruiz e Dries Mertens, poi Scamacca accorcia le distanze. All'89' Ferrari trova il pari neroverde, poi Defrel fa tremare i polsi dei tifosi partenopei mettendo a segno il 3-2. La rete dell'ex attaccante della Roma viene però annullata al Var: il risultato finale è di 2-2.

Si accorcia sensibilmente dunque la testa della classifica, con il Napoli primo a quota 36 seguito a ruota da Milan (35) e Inter (34). 31 punti, invece, per l'Atalanta quarta.