Finisce con la vittoria del Napoli a Milano contro il Milan la giornata di Serie A. Decisiva la rete di Elmas dopo appena 5 minuti, nonostante l'esultanza, poi revocata dal Var, del Milan al 90' per il gol di Kessie, annullato per fuorigioco. Con questo successo il Napoli aggancia proprio il Milan sotto all'Inter capolista, ora staccata di 4 punti sulle principali inseguitrici.