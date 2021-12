Serie A: l'Inter non si ferma, battuto 2-0 lo Spezia

A 3 giorni dalla sfida con la Roma, l'Inter non perde colpi e marca stretto il Napoli. Il secondo match della quattordicesima giornata in programma alle 18.30 si chiude con il successo dei nerazzurri per 2-0. Sblocca la partita Gagliardini al 36', il bis arriva nella ripresa con un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez al minuto 58. La formazione di Inzaghi sale così a 34 punti, a -1 dal Napoli impegnato stasera a Reggio Emilia contro il Sassuolo.