Serie A, la Lazio passa al Penzo: 3-1 al Venezia. Sassuolo-Bologna 0-3

In scena da ieri la 19a giornata di campionato prima della sosta natalizia. Nelle partite di oggi delle 16.30 la Lazio passa in casa del Venezia per 3-1: immediato il vantaggio biancoceleste con Pedro, raggiunto alla mezz'ora dal pareggio di Forte, nella ripresa le reti di Acerbi e Luis Alberto chiudono la pratica e regalano la vittoria a Sarri. Tre punti in trasferta anche per il Bologna che si impone 3-0 sul campo del Sassuolo: in gol Orsolini, Hickey e Santander.