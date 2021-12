Serie A: la Figc celebra Zaniolo, è il miglior italiano della 18esima giornata

Dopo 514 giorni, Nicolò Zaniolo torna a segnare in Serie A e si prende la scena in casa dell’Atalanta con una prestazione sontuosa. La gara in quel di Bergamo lo premia come MVP della 18ᵃ giornata di Serie A in base ai dati Opta. A celebrare la partita del numero 22 è stata la Figc, che lo nomina come miglior calciatore italiano dell'ultimo turno. E' il primo giocatore della Roma a riuscirci in questa stagione.

Il talento classe ’99 dato la svolta al suo campionato in una sfida di prestigio, coronata da un poker che rilancia la Roma in chiave Champions. Nel 4-1 della Roma contro l’Atalanta, Zaniolo non si è distinto solo per il gol segnato al 27’. L'esterno giallorosso ha infatti primeggiato tra i compagni per progressioni palla al piede (9) e per tiri effettuati (3, di cui 3 nello specchio), pur non rimanendo in campo per tutti i 90’.

Nelle statistiche del match si contano da parte di Zaniolo due dribbling riusciti, due recuperi offensivi, 18 duelli ingaggiati (meno solo di Abraham) e una percentuale di passaggi riusciti nella metà campo avversaria del 78.6%.

I dati della partita contro l’Atalanta

Minuti giocati: 69

Tiri totali: 3

Duelli totali: 18

Percentuale duelli vinti: 33.3%

(figc.it)