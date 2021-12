Serie A: il Milan si prende il primo posto, 2-0 alla Salernitana

Aspettando il Napoli, il Milan si prende il primo posto momentaneo. Tutto facile per i rossoneri nel primo confronto del quindicesimo turno di Serie A. A San Siro battuta facilmente per 2-0 la Salernitana. Tutto deciso in un quarto d'ora. Kessié la sblocca al 5', al 18' il raddoppio firmato da Saelemaekers, che festeggia la rete mostrando la maglia del compagno di squadra Simon Kjaer, costretto a saltare tutto il resto della stagione per l'infortunio al ginocchio. Il Milan sale così a 38 punti in classifica e si porta momentaneamente a +2 sul Napoli.