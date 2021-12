Serie A: Cagliari-Udinese 0-4. Friulani a valanga su Mazzarri e i suoi

Pesantissimo tonfo casalingo per il Cagliari di Walter Mazzarri: è notte fonda per Joao Pedro e compagni, sconfitti dall'Udinese di Cioffi con un rotondo 0-4, condito dall'espulsione per doppio giallo di Marin. A segno per i friulani Makengo, Molina e Deulofeu, protagonista con una doppietta. Si fa sempre più difficile la situazione per la squadra di Mazzarri, ferma al penultimo posto, attesa nel prossimo turno di campionato in casa della Juventus. Funziona invece la cura Cioffi per l'Udinese, che in campionato veniva dal pareggio contro il Milan.