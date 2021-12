Serie A: Bologna-Juventus 0-2. I bianconeri riagganciano la Roma in classifica

Si chiude anche il match delle 18 di questo sabato di Serie A: al Dall'Ara, Juventus batte Bologna 0-2. Ad aprire il match è Alvaro Morata, che porta in vantaggio i suoi al minuto 6. La prima frazione di gioco si chiude con il risultato ancora in bilico, ma al 69' è Juan Cuadrado a raddoppiare per la squadra di Allegri, I bianconeri si portano così a quota 31 punti in classifica, riagganciando così la Roma dopo la vittoria dei giallorossi sull'Atalanta del primo pomeriggio.