Serie A: Bologna-Fiorentina 2-3: la squadra di Italiano sorpassa la Roma in classifica

Si chiude l'anticipo delle 12.30 di questa domenica di Serie A: tra Bologna e Fiorentina finisce 2-3. Passano in vantaggio gli uomini di Italiano, che trasformano con Maleh. Poi il pareggio firmato Barrow, appena prima dell'intervallo. Nella ripresa la Viola sale in cattedra: prima il nuovo vantaggio, siglato da Biraghi, poi il rigore trasformato da Vlahovic. C'è tempo per un gol di Hickey, che arriva al minuto 83, ma la rimonta del Bologna non si concretizza.

La Fiorentina si porta così a 27 punti in classifica, scavalcando la Roma (25) e piazzandosi al quinto posto. Rossoblù fermi invece in ottava posizione, a quota 24.