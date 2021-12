Serie A: anticipi e posticipi dalla 20ª alla 23ª giornata. Roma, alle 18.30 le sfide con Milan e Juve

Arrivato il comunicato ufficiale della Lega Serie A, con gli orari e la programmazione televisiva delle partite di gennaio del campionato 2021/22. Giovedì 6 alle 18.30 andrà in scena Milan-Roma (biglietti quasi sold out). Il 9 gennaio sarà invece la volta della Juventus all'Olimpico, sempre alle 18.30. Domenica 16 gennaio, ancora all'Olimpico, alle 18, sarà in programma Roma-Cagliari. Stesso orario per la trasferta di Empoli della giornata successiva. Tutte le partite della Roma del mese di gennaio saranno trasmesse esclusivamente da Dazn

Questo il calendario della Roma dalla 20a alla 23a giornata:



20a GIORNATA - giovedì 06/01/22 MILAN-ROMA ore 18.30 (diretta DAZN)

21a GIORNATA - domenica 09/01/22 ROMA-JUVENTUS ore 18.30 (diretta DAZN)

22a GIORNATA - domenica 16/01/22 ROMA-CAGLIARI ore 18 (diretta DAZN)

23a GIORNATA - domenica 23/01/22 EMPOLI-ROMA ore 18 (diretta DAZN)