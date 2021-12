Serie A: 2-2 tra Sassuolo e Spezia. Verona in rimonta, da 0-3 a 4-3 con il Venezia

Terminate le due gare della domenica pomeriggio del quindicesimo turno di Serie A. Il Sassuolo si salva grazie alla doppietta di Raspadori: finisce 2-2 il confronto con lo Spezia. Doppio vantaggio della formazione di Thiago Motta firmato da Manaj (35') e Gyasi (48'), accorcia le distanze Raspadori (66'), che nel finale di partita trova la rete del pareggio (79').

Non mancano le emozioni al Penzo, dove il Venezia va avanti di 3 gol del derby veneto con il Verona e poi si fa rimontare nella ripresa. Alla fine la festa è tutta per l'Hellas, che vince 4-3: nel primo tempo i lagunari vanno sul 3-0 grazie alle reti in successione di Ceccaroni (12'), Crnigoj (19') ed Henry (28'). Nella ripresa il Verona accorcia grazie proprio ad un autogol di Henry (52') e da lì parte la rimonta. A metà del secondo tempo Ceccaroni commette un fallo di mano in area e viene espulso, poi Caprari (65') trasforma il calcio di rigore. Passano due minuti e Simeone (67') riporta la partita in parità. Nel finale, con la parità numerica ristabilita dall'infortunio di Dawidowicz, rimasto in campo perchè Tudor nel frattempo aveva già esaurito gli slot per i cambi, lo stesso Simeone (85') trova la rete del 4-3.

3 punti che valgono uno scatto da zona Uefa per l'Hellas, che sale a 23 punti e si porta a -2 dalla Roma. Il Sassuolo aggancia l'Empoli a quota 20 punti, mentre Venezia (15) e Spezia (12) restano a ridosso della zona retrocessione.