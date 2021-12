Serie A: 1-1 tra Samp e Venezia, il Toro batte 1-0 il Verona

Due match della diciottesima giornata di Serie A in programma alle 18.00. Beffata nel finale di partita la Sampdoria, prossima avversaria della Roma, che pareggia per 1-1 con il Venezia. I blucerchiati sbloccano la partita con Gabbiadini (1') dopo soli 40 secondi, nel finale però arriva il pari dei lagurani con un bel tiro a giro da Henry (87') con un bel tiro a giro. Classifica invariata per entrambe: 19 punti per la Samp, 17 per il Venezia.

Il Torino dopo lo stop in Coppa Italia proprio con la Samp torna alla vittoria e passa per 1-0 nel match con il Verona. Decide il match la rete di Pobega al 26', un minuto prima l'Hellas era rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Magnani. I granata salgono a 25 punti in classifica scavalcando Sassuolo e Bologna, il Verona resta a 23 e scivola al tredicesimo posto.