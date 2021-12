ROMA-SPEZIA: le probabili formazioni. In attacco la coppia Mayoral-Abraham. Squadra all'Olimpico (VIDEO)

LAROMA24.IT - Con lo Spezia per ritrovare il sorriso anche in campionato. La Roma ospita la squadra di Thiago Motta, che lascia a casa Nzola, nel posticipo della 17a giornata di Serie A in scena all'Olimpico alla ricerca di una vittoria dopo due ko consecutivi. Mourinho ritrova Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan, a riposo col CSKA Sofia, e sceglie Kumbulla in difesa per sopperire all'assenza di Mancini, squalificato come Zaniolo. Col 77 giallorosso Cristante e Veretout in mezzo al campo, davanti spazio ancora alla coppia, vista contro i bulgari in Conference League, composta da Abraham e Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Mayoral, Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Diawara, Darboe, Villar, Bove, Zalewski, Shomurodov, Felix.

All.: Mourinho.

SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Kovalenko, Reca; Verde, Manaj.

A disp.: Zoet, Zovko, Bertola, Kiwior, Hristov, Colley, Bastoni, Ferrer, Sher, Agudelo, Nguiamba, Strelec.

All.: Thiago Motta.

Arbitro: Prontera. Assistenti: Passeri - Costanzo. IV uomo: Miele. VAR: Mazzoleni. AVAR: Rossi.

PREPARTITA

19.20 - La Roma arriva allo Stadio Olimpico, come mostra il club giallorosso con un video su Twitter: