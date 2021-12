ROMA-SPEZIA: le probabili formazioni dei quotidiani. Davanti il tandem Abraham-Mayoral

LR24.IT - Conto lo Spezia per accorciare su un quarto posto che sembra lontano. Mourinho, viste anche le tante assenze, ripropone la difesa a 3 con Kumbulla al posto dello squalificato Mancini, insieme a Smalling e Ibanez. Karsdorp e Viña larghi, con Cristante, Veretout e Mkhitaryan in mezzo al campo. In attacco confermato Borja Mayoral al fianco di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Paticio; Smalling, Kumbulla; Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Mayoral.

