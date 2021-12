Roma-Spezia: i convocati di Motta. Out Nzola

Diramata la lista dei convocati di Thiago Motta in vista della partita del suo Spezia contro la Roma, in programma per domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico. L'elenco, reso noto sui canali ufficiali del club ligure, è composto di 23 giocatori. Come anticipato in conferenza stampa dall'allenatore, non sarà della partita M'Bala Nzola - punito a causa di un comportamento ritenuto irrispettoso dal mister -. Di seguito la lista completa dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta nella capitale:

1.Zoet

7.Sala

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

11.Gyasi

13.Reca

14.Kiwior

15.Hristov

19.Colley

20.Bastoni

21.Ferrer

25.Maggiore

27.Amian

28.Erlic

31.Sher

33.Agudelo

39.Nguiamba

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

77.Bertola

94.Provedel

(acspezia.com)

