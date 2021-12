Roma-Spezia: fastidio all'adduttore destro per Smalling, a rischio per l'Atalanta. Mourinho: «Non sono ottimista»

"Non so come sta, ma per chiedere il cambio al sessantesimo con il risultato aperto non c'è da essere ottimisti". A fine partita José Mourinho ha parlato così delle condizioni di Chris Smalling, non lasciando trapelare buone notizie per le condizioni del difensore inglese.

Il centrale giallorosso ha lasciato il campo al 63' del match con lo Spezia, sostituito da Diawara. Motivo del cambio un problema fisico, come evidenziato dallo stesso Mourinho nelle interviste post-match. Dallo staff medico giallorosso i primi aggiornamenti: si tratta di un fastidio all'adduttore della coscia destra. Condizioni da valutare nelle prossime ore in vista del match con l'Atalanta di sabato prossimo.