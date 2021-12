Roma-Spezia: espulso Felix per doppia ammonizione, salterà l'Atalanta

Un cartellino rosso sventolato al 93' che sa di beffa per Felix Afena-Gyan. L'attaccante della Roma è stato espulso al terzo minuto di recupero del secondo tempo del match con lo Spezia. Dopo il primo cartellino giallo arrivato per proteste, l'arbitro Prontera lo ha punito per un evidente fallo di mano nell'azione in cui lo stesso Felix aveva realizzato il possibile gol del 3-0, poi annullato dall'arbitro che lo ha ammonito per la seconda volta. Il numero 64 salterà così per squalifica la partita di sabato prossimo con l'Atalanta.