Roma-Sampdoria: Olimpico verso il sold out, attesi 50mila tifosi

Immancabile il supporto dei tifosi romanisti. Oggi per Roma-Sampdoria, ultima gara del 2021 in programma alle 18.30, l'Olimpico va verso il sold out: sono attesi 50mila spettatori. Il comunicato del club:

Super finale di stagione per il botteghino giallorosso! Anche Roma-Samp si avvicinerà al sold out: andiamo verso le 50 mila presenze!

Per consentire al maggior numero possibile di romanisti di non perdersi l'ultimo appuntamento in calendario all'Olimpico nel 2021, la Società ha così deciso di riservare il Distinti Nord Ovest - alias, il settore ospiti - ai nostri tifosi.

Questo amore così grande è stato premiato dalla Roma con il "Pack 3 partite", che consente di acquistare i biglietti dei successivi tre match casalinghi (Cagliari, Genoa e Verona) a partire da 20 euro!

(asroma.com)

