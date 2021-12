Roma-Sampdoria: niente conferenza stampa di Mourinho

José Mourinho non interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sampdoria, ultima gara del 2021 in programma mercoledì alle 18.30 allo Stadio Olimpico. D'ora in poi il tecnico giallorosso non parlerà in conferenza prima dei turni infrasettimanali. Il discorso non vale, però, per i match di Conference League. Lo fa sapere Jacopo Aliprandi, giornalista del "Corriere dello Sport".

?Niente conferenza pre #RomaSampdoria per #Mourinho: massima concentrazione sulla preparazione del match, l’ultimo di questo 2021. D’ora in poi niente conferenza nelle gara infrasettimanali (fatta eccezione per la Conference) #ASRoma #SerieA pic.twitter.com/6HLiHWISM1 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) December 20, 2021