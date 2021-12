ROMA-SAMPDORIA: le probabili formazioni. Mourinho verso la conferma dell'11 di Bergamo. Squadra allo stadio (VIDEO)

LAROMA24.IT - Per chiudere l'anno col sorriso: nella cornice di un Olimpico verso il tutto esaurito la Roma ospita la Sampdoria nella 19a giornata di campionato, ultima partita del 2021. José Mourinho dovrebbe confermare la formazione iniziale che ha battuto l'Atalanta per 4-1 a Bergamo. Quindi, in attacco spazio ancora alla coppia Zaniolo-Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Villar, Darboe, Bove, Carles Perez, Zalewski, Shomurodov, Mayoral, Felix.

All.: Mourinho.

SAMPDORIA: Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Quagliarella, Gabbiadini.

A disp.: Audero, Ravaglia, Chabot, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Askildsen, Yepes Laut, Caputo, Ciervo, Torregrossa.

All.: D'Aversa.

Arbitro: Giacomelli. Assistenti: Di Gioia - Raspollini. IV uomo: Maggioni. VAR: Massa. AVAR: Lo Cicero.

PREPARTITA

17.20 - La Roma arriva allo Stadio Olimpico, teatro della sfida in programma alle 18.30: