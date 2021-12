Tra i grandi protagonisti del match dell'Olimpico tra Roma e Inter c'è stato senza dubbio Edin Dzeko, autore del gol del momentaneo 0-2.Il bosniaco è rimasto comunque nei cuori dei tifosi giallorossi, che gli hanno dedicato uno striscione con scritto: "119 volte grazie"





Moment of class from Roma fans. Appreciation for a legend @EdDzeko ✊? So much more than a game. Football is culture. Football is life ❤️ pic.twitter.com/F5OnuQHqsv

