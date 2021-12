Roma-Inter: Mourinho lascia l'intervista senza ascoltare le domande da studio. Una sola risposta in conferenza stampa

Ancora una sconfitta per la Roma, stavolta contro l'Inter di Inzaghi. Nel post partita Josè Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn per una rapida analisi della partita - "L'Inter è più forte di noi in condizioni normali, in condizioni non normali è molto più forte, è semplice -. Il mister, però, ha deciso di ascoltare solo la domanda dell'inviato presente all'Olimpico. Il tecnico giallorosso, che si è scusato in anticipo per il proprio rifiuto di indossare l'auricolare - "Prima di tutto mi scuso con la gente che è casa, magari poteva essere interessata alle domande" -, ha dunque lasciato l'intervista senza ascoltare le domande dallo studio televisivo.

Stesso atteggiamento di Mou anche in conferenza stampa: il tecnico ha infatti deciso di rispondere ad una sola delle domande dei giornalisti presenti, lasciando subito dopo la sala stampa dell'Olimpico.