Roma-Inter: giallo per i diffidati Mancini e Zaniolo, salteranno lo Spezia

Brutte notizie per Mourinho: al minuto 63 Gianluca Mancini è stato ammonito per un fallo a centrocampo su Sanchez. Il difensore giallorosso era diffidato e, a causa di questa ulteriore ammonizione, sarà costretto a saltare il prossimo impegno di campionato, nel quale la Roma affronterà lo Spezia allo Stadio Olimpico. Oltre a lui, anche Zaniolo salterà la prossima partita a causa dell'ammonizione ricevuta al 75' per un intervento in ritardo su Brozovic. La sfida contro gli uomini di Thiago Motta andrà in scena lunedì 13 dicembre alle ore 20:45.