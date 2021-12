ROMA-INTER: le probabili formazioni. Difesa a 4 con Ibañez a destra, c'è Shomurodov in attacco

LAROMA24.IT - Senza gli squalificati Karsdorp ed Abraham, due a cui José Mourinho rinuncerebbe malvolentieri, senza gli infortunati Pellegrini ed El Shaarawy oltre Felix alle prese con il Covid. L'emergenza in casa Roma è reale e i giallorossi, reduci dal deludente ko con il Bologna di mercoledì scorso, l'ostacolo è uno di quelli seri. Per non perdere ulteriormente terreno dalla zona Champions, ora a -6, i giallorossi devono riuscire nell'impresa di battere un Inter in rampa di lancio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Mancini, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Calafiori, Diawara, Darboe, Bove, Borja Mayoral.

All. Mourinho.

INTER: Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco, Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

A disp.: Radu, Cordaz, D'Ambrosio, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Satriano.

All. Inzaghi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Palermo e Perrotti. IV uomo: Camplone. VAR: Massa. AVAR: Alassio.