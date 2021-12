ROMA-INTER: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna la difesa a 4: Shomurodov dal 1', Ibanez terzino

LAROMA24.IT - Tra emergenza e necessità di regalare alla Roma uno sprint emotivo e di classifica: questa la situazione in cui dovrà muoversi Josè Mourinho per scegliere l'11 titolare che stasera alle 18 scenderà sul prato dell'Olimpico per sfidare l'Inter. Non disponibili Spinazzola, Karsdorp, Abraham, Pellegrini e Felix, lo Special One sembra orientato a tornare all'antico schierando una difesa a 4, con Ibanez adattato a fare il terzino.

Sicuro del posto Eldor Shomurodov, mentre Zaniolo può essere schierato in diversi ruoli: esterno alto a destra o alle spalle della punta in caso di 4-2-3-1, punta accanto all'uzbeko se la scelta ricadesse sul 3-5-2.





LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Perez; Shomurodov.

IL TEMPO (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Veretout, Cristante; Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov.

IL ROMANISTA (4-2-3-1): Rui Patricio; Vina, Mancini, Smalling, Ibañez; Cristante, Veretout; Mkhitaryan; Zaniolo, Perez, Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT(4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Zaniolo, Mkhitaryan; Shomurodov.

TUTTOSPORT(4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Zaniolo; Shomurodov.

LA REPUBBLICA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Zaniolo, Shomurodov; Perez.

CORRIERE DELLA SERA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Perez, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Zaniolo.