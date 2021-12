Roma-Inter: Dzeko non esulta dopo aver realizzato la rete del raddoppio dei nerazzurri

Inizio difficile per la Roma, che dopo poco più di 20 minuti si trova già sotto di due reti. Al minuto 24 Edin Dzeko, il grande ex di giornata, ha trovato la rete del raddoppio al termine di una grande azione dell'Inter. L'attaccante bosniaco non ha esultato per rispetto dei tifosi giallorossi, che lo hanno sostenuto dal 2015 fino a questa estate.