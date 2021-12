Roma-Inter: Dzeko fischiato alla lettura delle formazioni

Non solo Francesco Totti, oggi tornato in tribuna per assistere a una partita della Roma. Uno dei giocatori più attesi dal confronto tra i giallorossi e l'Inter è Edin Dzeko, il grande ex della partita. E tra i tifosi giallorossi c'è chi non gli perdona il divorzio di quest'estate. Alla lettura delle formazioni l'ex numero 9 è stato sonoramente fischiato.