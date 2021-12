Roma-Inter: c'è Totti in tribuna. Cori e ovazione dei tifosi, stricione per l'ex 10 e De Rossi: «Bentornati a casa» (VIDEO)

Tutto confermato: Francesco Totti torna all'Olimpico per seguire la Roma. L'ex capitano giallorosso, invitato da uno sponsor, assisterà stasera al match con l'Inter. Prima di prendere posto in tribuna, l'ex capitano giallorosso è passato per il tunnel da cui si accede per gli spogliatoi. Le telecamere di DAZN lo hanno immortalato mentre salutava il suo ex preparatore Vito Scala, ora addetto agli arbitri del club giallorosso.

L'arrivo di Totti allo stadio è stato annunciato anche dalla Roma su Twitter, che ha pubblicato un video che lo riprende mentre accede allo stadio: "Bentornato all'Olimpico". Durante il riscaldamento i tifosi hanno intonato cori per lui, tra cui "C'è solo un Capitano", storico coro che ha accompagnato la sua carriera in giallorosso. Ovazione scontata da parte dei sostenitori giallorosso quando è stato inquadrato dai maxischermi dell'Olimpico. La Curva Sud ha dedicato uno striscione a Totti e a Daniele De Rossi: "Simboli del popolo romanista, bentornati a casa".